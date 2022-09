Sociale Zaken wil minima nog eens op energietoelage wijzen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat nog eens onder de aandacht brengen dat er geld klaarligt voor minima als tegemoetkoming voor de hoge energierekening.

Wel zegt het ministerie dat die taak in principe bij de gemeenten is belegd, en die daar ook goede resultaten mee boeken.

Er is geen goed landelijk beeld van het aantal huishoudens dat nog geld kan krijgen. Huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum, kunnen een eenmalige toeslag krijgen van 1300 euro. EenVandaag meldde woensdag op basis van een rondgang langs de gemeenten dat zeker tienduizenden huishoudens dat nog niet gedaan hebben.

Een woordvoerder van het ministerie van SZW kan de cijfers die EenVandaag meldt niet bevestigen, maar zegt wel vergelijkbare percentages vernomen te hebben uit grote steden. In de vier grootste gemeenten heeft 85 procent van de huishoudens die daar recht op hadden geld ontvangen. Tilburg, Apeldoorn en Arnhem hebben percentages gemeld tussen de 80 en 95 procent.



Bereik

Het bereik van de gemeenten is bij deze regeling "hoog", zegt het ministerie. "Ze weten veel meer mensen met een laag inkomen te bereiken dan met andere gemeentelijke minimaregelingen." Toch is het aantal mensen dat geen geld heeft ontvangen al snel hoog. Zelfs als 90 procent de toeslag heeft ontvangen, lopen bijna 100.000 huishoudens hun toeslag mis.

"Het is aan gemeenten om hun inwoners te informeren. Dit doen ze ook heel actief is ons beeld", zegt SZW. Toch gaat het ministerie er naar eigen zeggen bij ongeveer 45 maatschappelijke organisaties op aandringen dat ze de regeling dit najaar nog eens onder de aandacht brengen. Het gaat dan onder meer om ouderenorganisaties, vakbonden en energiemaatschappijen. Daarnaast heeft het ministerie zelf ook voorlichtingscampagnes, onder meer via sociale media.

