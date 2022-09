Iraanse uraniumvoorraad groeit gestaag, VN-waakhond bezorgd

De voorraad verrijkt uranium waar Iran over beschikt is verder toegenomen.

Het land produceerde de afgelopen drie maanden 12,5 kilo verrijkt uranium met een zuiverheid tot 60 procent, waarmee het naar schatting nu ruim 55 kilo bezit, schrijft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in zijn driemaandelijkse rapportage.

Als de voorraad verder wordt verrijkt, tot 90 procent, zou er een kernbom mee kunnen worden gemaakt. De VN-waakhond zegt geen garantie te kunnen geven dat het nucleaire programma van Iran een vreedzaam karakter heeft. De Iraanse autoriteiten hebben in juni bewakingscamera’s verwijderd, waardoor de waakhond geen zicht heeft op nieuwe verrijkingscentrifuges.

Het IAEA meldt in een ander rapport dat Iran nog altijd geen geloofwaardige uitleg heeft gegeven over de oorsprong van uraniumdeeltjes die eerder zijn gevonden op drie niet door Teheran opgegeven locaties. Directeur Rafael Grossi maakt zich "in toenemende mate" zorgen over het gebrek aan medewerking en vooruitgang.



Kernwapenprogramma

Amerikaanse inlichtingendiensten en de IAEA geloven dat Iran een geheim kernwapenprogramma had dat in 2003 is stopgezet. Iran zegt dat er nooit zo’n programma is geweest. De uraniumvindplaatsen dateren vermoedelijk uit 2003 of eerder.

De kwestie is een knelpunt in de onderhandelingen om het nucleaire akkoord met Iran uit 2015 nieuw leven in te blazen. Iran wil dat het onderzoek wordt afgesloten, terwijl westerse mogendheden en de IAEA volhouden dat Iran verplicht is opheldering te verschaffen. De VS zegden het atoomakkoord vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op, waarop Teheran uranium ging verrijken.

