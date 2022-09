Poetin: landen met prijsplafonds krijgen geen olie en gas meer

President Vladimir Poetin waarschuwt dat Rusland geen olie, gas, kolen en andere brandstofproducten meer zal leveren aan landen die prijsplafonds voor Russische grondstoffen invoeren.

Dergelijke maatregelen die westerse landen overwegen, zouden volgens de Russische leider "absoluut domme beslissingen" zijn. Dat zei Poetin tijdens een economisch forum in de oostelijke stad Vladivostok.

De Russische minister van Energie Nikolai Shulginov zei eerder al dat Rusland meer olie naar Azië zal verschepen op het moment dat de westerse landen een prijsplafond instellen. De minister waarschuwde daarbij dat een prijsplafond zal tot tekorten op de markten van de initiatiefnemers en voor nog meer schommelingen van de energieprijzen zal zorgen.

Met de invoering van een maximumprijs, waar de G7-landen in principe een akkoord over bereikten, willen de grote industrielanden ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen.



Het plan van de G7 maakt deel uit van bredere inspanningen om Rusland te straffen voor de invasie in Oekraïne. Ook de Europese Unie overweegt prijsplafonds op Russische olie en gas in te voeren als onderdeel van een pakket maatregelen, waaronder ook het verminderen van de vraag naar elektriciteit in het hele landenblok.

Het prijsplafond zou vanaf 5 december moeten gaan gelden. Dat is op het moment dat Europa ook Russische olie in de ban doet. Rusland waarschuwde eerder al geen olie meer te verkopen aan landen die maximumprijzen voor Russische olie willen instellen.

