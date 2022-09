Rechtsextremisten voor rechter wegens plannen aanslag op Macron

Twaalf rechtsextremisten moeten zich voor de Franse rechter verantwoorden wegens het beramen van een aanslag op president Emmanuel Macron.

De voorbereidingen zouden in 2018 zijn getroffen. De antiterreurafdeling van het Openbaar Ministerie (PNAT) heeft elf mannen en een vrouw in staat van beschuldiging gesteld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De verdachten zijn tussen de 22 en 62 jaar oud en huldigden ultrarechts gedachtegoed. Ze onderhielden contact met elkaar via een groepering genaamd de Barjols. Het Franse bijvoeglijke naamwoord barjo betekent niet goed wijs of kierewiet. Ze zouden volgens het Franse persbureau AFP, dat de aanklacht heeft ingezien, plannen hebben gemaakt voor een "gewelddadige actie" tegen Macron.

De binnenlandse veiligheidsdienst pakte verscheidene verdachten in november 2018 op. Destijds was er al sprake van een mogelijke aanslag op Macron. Eerder hadden vergelijkbare berichten over terreurdaden van uiterst rechts tegen vooraanstaande politici voor onrust gezorgd in Frankrijk.

