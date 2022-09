VN: levensstandaard maakt wereldwijd terugval door vele crises

De ontwikkeling van samenlevingen op het gebied van onderwijs, gezondheid en levensstandaard ging in 2020 en 2021 achteruit.

Daardoor zijn we nu terug zijn op het niveau van 2016, meldt het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) donderdag in een rapport. "Het betekent dat we eerder doodgaan, minder goed zijn opgeleid en lagere inkomens hebben", zegt UNDP-topman Achim Steiner tegen persbureau AFP over de Human Development Index (HDI). Na een jarenlange stijging van de welvaart verklaart de recente terugval volgens Steiner "waarom zoveel mensen zich wanhopig, gefrustreerd en bezorgd over de toekomst beginnen te voelen".

Volgens het UNDP-rapport 'Onzekere tijden, onrustige levens' is vooral de coronapandemie een belangrijke oorzaak voor de slechtere scores. Maar daarnaast kampen veel wereldburgers met de gevolgen van politieke, financiële en klimaatgerelateerde crises. Het is voor het eerst sinds de welzijnsindex dertig jaar geleden werd geïntroduceerd dat er in twee opeenvolgende jaren sprake is van een flinke terugval.

Grimmige vooruitzichten

Opvallend is dat de terugval in de levensstandaard bijna overal ter wereld wordt gevoeld. In 90 procent van de landen daalde de zogenoemde HDI-score in een van de twee voorgaande jaren, in 40 procent van de landen daalde het welzijn in allebei de jaren. Omdat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de wereldwijde voedselvoorziening en energieprijzen nog niet zijn meegerekend, noemt Steiner de vooruitzichten voor 2022 "zonder twijfel grimmig".

Zwitserland, Noorwegen en IJsland voeren de lijst aan. Zuid-Soedan, Tsjaad en Niger scoren het slechtst op de welzijnskaart.

