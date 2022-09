Minister Jetten: energietransitie onmogelijk zonder MBO'ers

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft bij de opening van hun nieuwe onderwijsjaar in het Alfa-college in het Drentse Hoogeveen gezegd dat mbo-studenten onmisbaar zijn bij de energietransitie.

"We hebben jullie nodig om huizen te isoleren, om processen in fabrieken te verduurzamen en onze auto’s elektrisch te laten rijden", aldus Jetten.

Het kabinet wil dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent is afgenomen. De energieminister ziet dat er een tekort is aan de vakmensen die daarvoor nodig zijn en zegt dat het zonder mbo'ers "onmogelijk" wordt om Nederland te verduurzamen.

De banen op het gebied van duurzaamheid liggen volgens de energieminister voor het oprapen, het is eerder de vraag wie ze gaat doen. "Banen als productieplanner, warmtepomp-installateur, loodgieter of elektricien: ze zijn cruciaal om Nederland te verduurzamen en om die internationale koppositie te verwerven", aldus Jetten.



Ook minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) onderstreepte recentelijk al het belang van het mbo. Bij de opening van het academische jaar van de Universiteit Maastricht zei hij dat het mbo iets unieks toevoegt, net als het hbo en de universiteiten.

De minister pleit voor meer waardering van mbo'ers, onder meer door ze toegang te bieden tot introductiedagen, studentenkroegen en sportvoorzieningen.

