Prins Charles door overlijden Elizabeth automatisch koning

Prins Charles is door het overlijden van koningin Elizabeth automatisch koning geworden.

De 73-jarige Charles volgt zijn moeder op als vorst. Zij zat ruim 70 jaar op de troon.

Elizabeth volgde in 1952 op 25-jarige leeftijd haar vader George VI op. Die overleed terwijl Elizabeth met haar echtgenoot prins Philip in Kenia was.

Elizabeth en Philip waren 74 jaar getrouwd en kregen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Charles werd als oudste kind van Elizabeth en Philip automatisch troonopvolger. Na zeventig jaar neemt hij nu het stokje over.



De vrouw van Charles, Camilla, wordt koningin-gemalin. Begin dit jaar liet Elizabeth in een brief weten dat haar schoondochter in de toekomst 'Queen Camilla' (koningin Camilla) wordt. "Het is mijn oprechte wens dat, wanneer de tijd rijp is, Camilla bekend komt te staan als koningin-gemalin", schreef de koningin.

Volgens de BBC betekent de keuze voor de titel van koningin-gemalin dat Elizabeth wilde dat Camilla een volwaardige koninklijke rol vervult naast Charles. Elizabeths eigen echtgenoot, de vorig jaar overleden prins Philip, bleef zijn hele leven prins-gemalin, net als de echtgenoot van koningin Victoria, prins Albert.

© ANP 2022