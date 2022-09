Israël opent volgend jaar handelsbureau in Marokko

Israël gaat volgend jaar een kantoor openen in Marokko om de handelsmissie van het land in Marokko te ondersteunen.

Dat meldt de Israëlische minister van Handel, Orna Barbivai, op een conferentie die in het teken stond van de handelsbetrekkingen tussen de twee landen.

"Het potentieel voor economische samenwerking tussen Israël en Marokko in de moderne tijd wordt beschreven als enorm.", zei Barbivai. De handelsminister was in februari in Marokko voor de ondertekening van een economische samenwerkingsovereenkomst. De twee landen streven naar een jaarlijks handelsvolume van € 500 miljoen. De handel omvat momenteel jaarlijks ruim € 130 miljoen.

De aankondiging komt op het moment dat het Israëlische verbindingskantoor in Rabat verwikkeld zit in een schandaal. De officieuze Israëlische ambassadeur in Marokko, David Govrin, werd eerder deze week teruggeroepen naar Tel Aviv na aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag en andere misstanden die verband zouden houden met een verdwenen geschenk dat het Israëlische kantoor ontving van koning Mohammed VI.

