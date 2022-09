Arabische Liga veroordeelt Iran voor militaire steun aan Polisario

De Arabische Liga veroordeelde dinsdag de militaire steun van Iran aan de militante separatisten van het Polisario-Front.

De kwestie werd aangekaart door het Arabische Ministeriële Comité dat verantwoordelijk is voor het belichten van de Iraanse inmenging in binnenlandse aangelegenheden van Arabische landen.

"Het Iraanse regime en zijn bondgenoot Hezbollah bewapenen en trainen separatistische elementen die de territoriale integriteit, veiligheid en stabiliteit van het Koninkrijk Marokko bedreigen. Deze gevaarlijke en onaanvaardbare praktijken zijn een voortzetting van de destabiliserende benadering van het Iraanse regime ten aanzien van regionale veiligheid en stabiliteit.", luidt de verklaring van de Liga.

Het comité bestaat uit Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Egypte en de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Algerije en Marokko maken geen deel uit van het comité.



Marokko is tot dusver tevreden met de zitting van de uitvoerende raad van de Arabische Liga die dinsdag plaatsvond in de Egyptische hoofdstad Caïro. Het orgaan sprak eerder op de dag lovend over de inspanningen van koning Mohammed VI bij de verdediging van Al-Quds.

Marokko verbrak in mei 2018 alle betrekkingen met Iran als reactie op de gewapende steun van de Libanese sjiitische organisatie Hezbollah voor Polisario. Rabat heeft onlangs formeel een einde gemaakt aan de ambassadeursposten in Iran.

