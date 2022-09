Marokko start in de herfst met nieuwe coronaprikronde

De Marokkaanse autoriteiten treffen voorbereidingen voor een nieuwe prikronde als onderdeel van de doorlopende vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid. Zorgautoriteiten verwachten in het najaar een nieuwe coronagolf als gevolg van het seizoensgriepvirus en aanverwante aandoeningen van de luchtwegen.

Het land heeft zo'n 13 miljoen vaccindoses veiliggesteld voor deze vijfde boosterprik. 11,6 miljoen doses van het Chinese vaccin Sinopharm en 1,2 miljoen doses van het Amerikaans-Duitse vaccin Pfizer.

De autoriteiten onderstrepen dat de nieuwe prikronde niet alleen dient om de boosterprik beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden maar ook om antivaxers aan te zetten zich alsnog te laten prikken. De beoogde vaccinatiegraad van 80 procent is na een 18-maanden durende vaccinatiecampagne nog niet bereikt.



Het land streeft er naar 25 miljoen burgers te voorzien van een recente prik. Momenteel is de eerste prik 24,8 miljoen keer gezet en hebben 23,3 miljoen mensen zich ook een tweede keer laten inenten. De derde en vierde dosis is daarentegen slechts 6,7 miljoen en 43.000 keer gezet.

Hoewel nog veel onduidelijk is over de verwachte coronagolf sluit de regering niet uit dat de komende infectiegolf zal worden gedragen door nieuwe mutanten van de Omicron-variant. De variant is vergelijkbaar met de heersende sub-mutanten BA.4 en BA.5 die momenteel rondgaan in Marokko en elders.

