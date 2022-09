Nigeria: gaspijpleiding naar Algerije in 'verder gevorderd' stadium dan die van Marokko

De aanleg van de gaspijpleiding tussen Marokko en Nigeria loopt vertraging op terwijl de aanleg van de gaspijpleiding naar Algerije "meer gevorderd" is.

Dat meldt de Nigeriaanse olieminister in een interview met nieuwszender Al-Sharq.

De pijpleiding in Nigeria die aardgas vanuit het zuiden van het West-Afrikaanse land naar Noord-Afrika moet transporteren is voor 70 procent gereed. Na voltooiing van het binnenlandse deel zal de volledige aandacht gaan naar de pijpleiding buiten Nigeria.

Maar volgens Silva bevindt de leiding naar Algerije zich in een "meer gevorderd" stadium dan de leiding die naar Marokko zal lopen. "We praten al heel lang over deze gasleiding en alles wat daarmee samenhangt. De werken liggen al een tijdje stil en we werken momenteel aan het actualiseren van de economische haalbaarheidsstudie".



Daarentegen verwacht de Nigeriaanse olieminister dat binnen twee jaar kan worden gestart met de bouw van de leiding naar Algerije. De Marokkaanse variant bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Het nieuws komt als een domper voor de Marokkaanse autoriteiten. Omdat het land geen aardgas meer uit Algerije ontvangt, rekent Rabat op het Marokkaans-Nigeriaanse gaspijpleidingproject om in zijn brandstofbehoeften te voorzien. Ook hoopt Marokko een cruciale bemiddelende rol te kunnen spelen in de aardgaslevering naar Europa.

Het Marokkaanse deel van de Nigeria-Marokko gaspijpleiding wordt de Atlantic Dorsal genoemd en zal, zoals de naam al doet vermoeden, de ruggengraat vormen van de gasinfrastructuur die in Marokko zal worden ontwikkeld.



De aanleg van de Atlantic Dorsal is echter een stuk ingewikkelder en omslachtiger dan de leiding die naar Algerije zal lopen. De Marokkaanse variant loopt straks door 13 landen in West-Afrika. De leiding naar Algerije hoeft enkel Niger en een deel van de Sahel over te steken.

Stroomversnelling

De Nigeria-Marokko gaspijpleiding is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en is een uitbreiding van de bestaande West-Afrikaanse gaspijpleiding (WAGP) die Nigeria, Benin, Togo en Ghana met elkaar verbindt. Het megaproject moet een van 's werelds langste offshore-pijpleidingen worden, met een lengte van ongeveer 7.000 km.



Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika en de zevende in de wereld. De gaspijpleiding maakt het mogelijk om gas te transporteren naar 15 West-Afrikaanse landen en via Marokko naar Spanje en de rest van Europa.

Het project heeft lange tijd in de ijskast gelegen maar is de afgelopen jaren weer opgedoekt. Sindsdien zijn Marokko en Algerije verzeild geraakt in een energiewedloop. In het licht van de energiecrisis streven beide landen er naar om Europa te helpen aan een alternatief voor Russisch gas.

