Massale vechtpartij Marokko en Algerije na finale U17 Arab Cup (video)

Aan het einde van de finale van de U17 Arab Cup tussen tussen Marokko en Algerije is een massale vechtpartij uitgebroken.

Algerije won het toernooi na strafschoppen, nadat het pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de gelijkmaker maakte (1-1).

Na de beslissende penalty ging het echter helemaal mis en werd er flink geknokt. Een Algerijnse speler zou zelfs knock out zijn gegaan na een trap tegen zijn hoofd.

De Marokkaanse voetbalbond FRMF reageerde vrijwel direct en noemde de incidenten "wreed en barbaars" en wees daarbij naar supporters die het veld bestormden en "spelers van het andere team".

De bond zegt "verrast te zijn over het totale gebrek aan veiligheid" in een stadion waarin de sfeer grimmig en gespannen leek. De Marokkaanse bond roept de Unie van Arabische voetbalbonden op om "strikte maatregelen te nemen in overeenstemming met wet- en regelgeving".

FRMF vindt het spijtig dat het de wedstrijd ontbrak aan basisprincipes voor sportiviteit en zegt alle wettelijke mogelijkheden te zullen benutten om de rechten van de Atlaswelpen te behouden.

