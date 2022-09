Spaanse politie bezorgd over toename migrantenstroom op jetski's

marokko 9 sep 20:24

De Spaanse Guardia Civil maakt zich steeds meer zorgen over de toename in het aantal migranten dat per jetski de levensgevaarlijke overtocht naar Spanje maakt.

De politie waarschuwt voor mensensmokkelaars die hoge bedragen vragen om migranten met een jetski de Straat van Gibraltar over te helpen steken. Volgens de Guardia Civil riskeren de malafide handelaren mensenlevens omdat ze de migranten beschouwen als handelswaar. Smokkelaars vertrekken in groepen vanuit de kust van Marokko en splitsen zich voor de Spaanse kust op om te voorkomen dat Spaanse patrouilleboten de hele groep klemvaren. "Als alles volgens plan gaat laten ze de migranten achter aan de kust, maar als ze een patrouilleboot zien naderen dumpen ze de migranten in zee. Zij behandelen mensenlevens als gewone handelswaar.", zegt politiewoordvoerder Luis Bueno tegenover nieuwsdienst La Sexta.

Deze praktijk is de laatste weken toegenomen. "Afgelopen zaterdag werden er 13 jetski's geteld", stelt Bueno. Hij wijst ook op de creativiteit van de smokkelaars die de overtocht per jetski zo lucratief mogelijk maken. "Ze hebben ingezien dat het gebruik van jetski’s zeer winstgevend is. Een jetski kan tot drie migranten vervoeren en tegelijkertijd ook worden gebruikt om drugs te vervoeren". © MAROKKO.NL 2022