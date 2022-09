Abraham-akkoorden: steun voor normalisering met Israël neemt af, 69 procent Marokkanen tegen

69 procent van de Marokkanen is tegen de normalisering met Israël.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Arab Barometer, een onafhankelijk onderzoeksnetwerk dat inzicht geeft in de sociale, politieke en economische trends in de Arabische wereld.

In acht van de negen onderzochte landen zegt minder dan één op de vijf mensen normalisatieovereenkomsten met Israël te steunen. De verzoening met Israël kent nog veel meer weerstand in Mauritanië (92 procent), Libië (93 procent), Palestina (94 procent), en Jordanië en Egypte (95 procent).

De meeste burgers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) verwerpen de door de VS gesteunde Abraham-akkoorden. Ook zijn ze tegen een breder vredesakkoord met Israël.



Steun voor de normalisering is hoger in Marokko en Soedan. Volgens de peiling zou 39 procent van de Soedanezen en 31 procent van de Marokkanen voorstander zijn van de normalisering met Israël. De twee landen herstelden de betrekkingen eind 2020. In Marokko draait het normaliseringsproces inmiddels op volle toeren terwijl Soedan het proces onlangs heeft opgestart.

Wel relativeerden de onderzoekers de relatief hoge steun in Marokko en Soedan. "In het geval van Marokko erkenden de Verenigde Staten de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara op hetzelfde moment als de normalisatie". De steun voor de normalisering kan het resultaat zijn van burgers die zich focussen op strategische voordelen die de overeenkomst hun land heeft gebracht.



Soedan normaliseerde de banden met Israël in ruil voor het verwijderen van Soedan van de Amerikaanse terrorismelijst.

Steun voor de verzoening tussen Marokko en Israël is in een jaar tijd met tien procent afgenomen. In de vorige editie van de Barometer (juni 2021) was 59 procent van de Marokkanen tegen het normaliseringsakkoord.

© MAROKKO.NL 2022