RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt weer iets op

Een nieuwe coronagolf is het nog niet, maar het aantal positieve tests begint wel weer op te lopen.

In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8307 bevestigde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste weektotaal sinds 25 augustus, ruim twee weken geleden.

Vergeleken met de zeven voorgaande dagen is het aantal positieve tests met ruim 8 procent toegenomen. Op donderdag lag het weektotaal bijna 9 procent hoger dan in de week ervoor. Dat is de grootste toename in een week tijd sinds 13 juli, bijna twee maanden geleden. Dat was op de piek van de zomergolf.

Een verklaring voor de stijging is er nog niet. Het is daardoor niet duidelijk of de toename bijvoorbeeld iets te maken zou kunnen hebben met het begin van het nieuwe schooljaar.



Den Haag koploper

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het RIVM 1219 positieve tests. Den Haag voert de lijst aan met 56 nieuwe gevallen. Daarna volgen Rotterdam (52), Amsterdam (48), Eindhoven (22) en Groningen (20). Op woensdag waren er bijna 1500 nieuwe gevallen, het hoogste aantal in drie weken.

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, staat voor het eerst sinds begin juli boven de 1. Ook dat wijst op een langzame toename van het aantal positieve tests.

In de ziekenhuizen blijft het aantal opgenomen coronapatiënten vooralsnog wel dalen. Daar liggen nu 417 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 10 juni, toen de zomergolf nog op gang moest komen.

