VN-baas: gruwelijke prijs betaald voor gebruik fossiele brandstof

Ontwikkelingslanden betalen een "gruwelijke prijs" voor de afhankelijkheid van de wereld van fossiele brandstoffen.

Dat zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres bij een bezoek aan Pakistan. Dat land is zwaar getroffen door overstromingen na moessonregens die worden toegeschreven aan klimaatverandering.

Guterres hoopt dat zijn bezoek steun zal opleveren voor Pakistan, dat minstens 10 miljard euro nodig heeft om de beschadigde infrastructuur te herstellen. "Pakistan en andere ontwikkelingslanden betalen een gruwelijke prijs voor de onverzettelijkheid van grote vervuilers die blijven inzetten op fossiele brandstoffen", zei Guterres in een tweet, kort voordat hij enkele van de zwaarst getroffen gebieden ging bezoeken.

"Vanuit Islamabad doe ik een wereldwijde oproep: Stop de waanzin. Investeer nu in hernieuwbare energie. Beëindig de oorlog tegen de natuur."



Klimaatverandering

Vrijdag klaagde Guterres over het gebrek aan aandacht in de wereld voor de klimaatverandering - vooral in de geïndustrialiseerde landen die wetenschappers de schuld geven. "Dit is waanzin, dit is collectieve zelfmoord", zei hij.



Tot nu toe zijn in Pakistan al zo'n 33 miljoen mensen getroffen door overstromingen in een gebied zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn er bijna 1400 doden te betreuren als gevolg van de ramp, onder wie meer dan 450 kinderen.

Pakistan krijgt jaarlijks te maken met zware, vaak verwoestende, regens tijdens het moessonseizoen. De neerslag is cruciaal voor de landbouw en de watervoorziening. Maar stortbuien zo hevig als dit jaar zijn al tientallen jaren niet meer voorgekomen.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© ANP 2022