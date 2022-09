Twijfels over oprechtheid Iran in streven naar nucleair akkoord

Europese grootmachten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben "ernstige twijfels" over de oprechtheid van Iran in zijn streven naar een nucleair akkoord.

De landen waarschuwden dat het standpunt dat Teheran inneemt de kans op het in ere herstellen van het akkoord uit 2015 in gevaar brengt.

Europese bemiddelaars leken vorige maand vooruitgang te boeken bij de onderhandelingen over een akkoord toen Iran grotendeels instemde met een voorgestelde definitieve tekst van een nieuwe overeenkomst. Maar het optimisme nam af toen de Verenigde Staten een antwoord stuurden, waarop Iran op zijn beurt reageerde. Teheran zag af van een aantal gestelde eisen in ruil voor de verlichting van de economische sancties tegen het land van de VS, Europa en de VN.

Iran wilde de herleving van de overeenkomst onder andere koppelen aan het stoppen van een onderzoek van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) naar uraniumsporen. Waarnemers stuitten bij onderzoeken in Iran op drie plekken op uraniumdeeltjes. Teheran had juist beloofd zijn nucleaire programma te beperken in ruil voor verlichting van de sancties.



Sancties Trump

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump maakte in 2018 abrupt een einde aan het akkoord en stelde opnieuw Amerikaanse sancties in. Daarna hield Iran zich niet meer aan de nucleaire beperkingen van de deal. De angst leeft dat het land mogelijk een atoombom wil maken. Iran ontkent nucleaire ambities te hebben.

De IAEA zei afgelopen week dat de Iraanse voorraad verrijkt uranium dicht bij wapenkwaliteit zit. Het land zou genoeg voorraad hebben, indien verder verrijkt, voor een kernbom. Teheran is er ook nog steeds niet in geslaagd de herkomst van de uraniumdeeltjes te verklaren. Volgens de Europese mogendheden zorgt dit alles ervoor dat een akkoord ver weg is.

© ANP 2022