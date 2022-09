Brussel maakt zich op voor monsterproces over aanslagen 2016

Brussel begint aan de berechting van de verdachten van de aanslagen op de metro en het vliegveld van de Belgische hoofdstad in 2016. Het proces geldt als het grootste ooit voor België.

Voor de rechtszaak tegen Salah Abdeslam en zijn acht medeverdachten is negen maanden ingeruimd, flink langer dan welke eerdere zaak dan ook. Omdat een volksjury moet bepalen of zij schuldig zijn, moeten twaalf burgers en hun 24 reserves al die tijd hun gewone leven opzijschuiven. De vrees bestaat dat meerderen voortijdig zullen afhaken.

Het monsterproces vindt plaats in het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Dat is ingericht als een speciaal, tijdelijk gerechtsgebouw. In de rechtszaal staan glazen hokjes voor de beklaagden, maar daar verzetten hun advocaten zich tegen. Ze zullen de rechter maandag vragen om die weg te halen.

Bij de aanslagen op de nationale luchthaven bij Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel kwamen 32 burgers en drie terroristen om. Er vielen 340 gewonden.

De bekendste verdachte is Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, vier maanden voor die in Brussel. Abdeslam werd vier dagen voor de aanslagen in België opgepakt in Brussel, maar beide aanslagen zouden het werk van dezelfde cel Daesh-terroristen zijn geweest. Abdeslam is voor de terreurdaden in Parijs in juni al veroordeeld tot levenslang.

