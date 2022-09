VN: 50 miljoen mensen leven in 'moderne slavernij'

buitenland 12 sep 11:31

Het aantal mensen dat tegen hun wil in moet werken of in een gedwongen huwelijk zit, is in 2021 gestegen tot ongeveer 50 miljoen.

De arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) brengt maandag een nieuw rapport naar buiten en concludeert dat de 'moderne slavernij' flink is toegenomen in de afgelopen jaren. Sinds 2016 zijn er bijna 10 miljoen mensen bijgekomen die in moderne slavernij leven. Dat zou volgens ILO onder andere komen door de coronacrisis, gewapende conflicten en klimaatverandering. Daardoor is de arbeidsmarkt verder verstoord geraakt en zijn armoede en gedwongen migratie toegenomen. Bijna 28 miljoen mensen werkten in 2021 gedwongen, onder wie zeker 3,3 miljoen kinderen. Bij 22 miljoen mensen is er sprake van een onvrijwillig huwelijk.

Het rapport noemt ook de situatie in Qatar, het land waar veel kritiek op is vanwege de omstandigheden waaronder veel mensen moeten werken. Omdat de oliestaat in november het WK voetbal organiseert, zijn er veel migranten in het land om de stadions en faciliteiten te bouwen. Ondanks de problemen die nog steeds bestaan, wijst ILO erop dat de situatie in Qatar verbeterd is sinds de organisatie in 2018 een kantoor in Doha heeft geopend. © ANP 2022