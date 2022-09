Teruggeroepen Israëlische ambassadeur ontkent aantijgingen van seksueel wangedrag

De officieuze Israelische ambassadeur in Rabat, David Govrin, ontkent de aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag en spreekt van een persoonlijke vete.

In een brief gericht aan het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de advocaat van Govrin, Droro Matisyahu, dat de "ongegronde claims" tegen zijn cliënt afkomstig zijn van "een ambtenaar die op heterdaad werd betrapt en nu handelt uit haat en wraak in een poging de ambassadeur schade toe te brengen."



Matisyahu beweert dat Ran Metzuyanim, de hoofdbeveiliger van het Israëlische Liaison Office, de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen hem verzonnen had als gevolg van een persoonlijke vete tussen de twee mannen.

Klachtenregen

De Israëlische diplomaat werd vorige week teruggeroepen naar Tel Aviv na misstanden in het Israëlische verbindingsbureau in Rabat. Vrouwelijke medewerkers van het hotel waar Govrin al tien maanden verblijft beschuldigen de Israëlische diplomaat van seksueel overschrijdend gedrag.



Ook zou hij een aantal keer aangeschoten op het werk zijn verschenen, neemt hij conflicten op de werkvloer niet serieus en heeft hij meermaals nagelaten om officiële geschenken aan Israël te melden bij de autoriteiten in Tel Aviv.

"Laster"

De beveiliger zou begin dit jaar contact hebben opgenomen met de Israëlische pers en een "lastercampagne" zijn gestart tegen de Israëlische verbindingsman in Rabat.



De "ongegronde aantijgingen" zouden een reactie zijn op een brief die Govrin begin dit jaar zou hebben gestuurd aan het Israëlische buitenlandministerie waarin Metzuyanim in verband werd gebracht met het onrechtmatig gebruik van dienstvoertuigen van het verbindingskantoor.

Het gebruik van de veiligheidsvoertuigen van het verbindingsbureau is volgens Govrin in strijd met de interne regelgeving en zou mogelijk "diplomatieke schade" aan zijn land veroorzaken. De hoofdbeveiliger zou daardoor ongeschikt zijn voor zijn functie in Rabat, aldus de brief van Govrin.



Terugkeer twijfelachtig

De advocaat van Govrin stelt dat deze persoonlijke vete tussen Govrin en Metzuyanim het motief is achter de "ongegronde claims" van onregelmatigheden op de werkplek en seksueel wangedrag die bovendien zouden zijn ingediend door "fictieve slachtoffers".

Ondanks Govrin's verklaring noemt de Israëlische pers het "twijfelachtig" dat Govrin terug zal keren naar Rabat. Volgens dagblad The Times of Israel heerst er een algemeen gevoel van chaos binnen het Israëlische ministerie.

