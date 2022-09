Plan kabinet: fonds voor mensen die energie niet kunnen betalen

Het kabinet werkt aan een fonds waarmee mensen moeten worden geholpen die hun oplopende energierekening niet meer kunnen betalen.

Met het geld kan worden voorkomen dat bij betrokkenen de energie wordt afgesloten en ze in de kou komen te zitten. Ingewijden bevestigen dat naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

De details van het fonds worden op dit moment nog uitgewerkt. Een lastig punt is bijvoorbeeld om te bepalen wie precies voor de steun in aanmerking komen. Ook moet voorkomen worden dat mensen zouden stoppen met zuiniger aan doen met energie. Het is "ingewikkeld" om zo 'n fonds op te zetten, aldus een ingewijde.

De ministerraad zal er waarschijnlijk deze week nog een besluit over nemen. Het is nog maar de vraag of het plan dan al helemaal is uitgewerkt. Het is wel de bedoeling dat de financiële steun nog dit jaar kan worden verstrekt aan mensen die in grote problemen komen.



Soms meer dan verdubbeld

Door de enorme stijging van de gasprijzen de afgelopen maanden, is voor een grote groep Nederlanders de energierekening soms meer dan verdubbeld. Vooral voor mensen met een laag inkomen is dat een groot probleem. Er is een "groot gevoel van urgentie" bij het kabinet om hier iets aan te doen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er komt in het fonds, waar ook de energiebedrijven aan zouden bijdragen. Ook is het nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Er zullen vermoedelijk honderden miljoen euro's mee zijn gemoeid. Concrete bedragen zijn er nog niet, omdat het plan nog moet worden uitgewerkt.



Prijsplafond

Het kabinet kijkt ook al naar de invoering van een prijsplafond voor energie. Daar wordt binnen de Europese Unie ook over gesproken. Maar de ministers van Energie van de EU werden het hierover vorige week tijdens een ingelast overleg in Brussel niet eens.

Verder wordt ook gedacht aan het ontmoedigen van het 'shoppen' tussen energieleveranciers. Mensen sluiten nu vaak korte contracten af bij de leverancier die op dat moment de gunstigste tarieven heeft. Dat brengt risico's voor leveranciers mee, omdat ze niet weten hoeveel gas en elektra ze moeten inkopen. Door over te gaan op langere contracten is er voor hen meer zekerheid en hoeven zij een minder hoge risico-opslag in hun tarieven te verwerken. Dat is ook gunstig voor consumenten.

Ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Rob Jetten (Energie) spreken donderdag met de energieleveranciers over de uitgewerkte ideeën. Afgelopen vrijdag voerden de partijen ook al overleg.

