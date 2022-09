Medicijnentekort Marokko: autoriteiten streven naar landelijke voorraad van 12 maanden

Het Ministerie van Volksgezondheid overweegt een landelijke medicijnenvoorraad aan te leggen waar ziekenhuizen in Marokko twaalf maanden mee vooruit kunnen.

Dat blijkt uit een memo van het ministerie van Volksgezondheid, meldt nieuwsdienst Medias24. Het aanleggen van een strategische voorraad is onderdeel van de plannen van het zorgministerie om leveringsonderbrekingen het hoofd te bieden.

Marokko kampt al ruim een jaar met een ernstig medicijntekort door overconsumptie en hamstergedrag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De bevoorrading wordt daarnaast ook steeds meer beïnvloed door stijgende grondstofprijzen.

"De verstoring van de medicijnvoorziening is een wereldwijd fenomeen", meldt een ingewijde aan Medias24. "Momenteel worden er bijeenkomsten georganiseerd met betrokkenen over het aanleggen van een nationale strategische voorraad medicijnen en gezondheidsproducten. Het ministerie van Financiën is aanwezig bij de gesprekken en is zich goed bewust van de stijgende prijzen.".



Veel van de medicijnen die in Marokko worden gebruikt worden in Marokko zelf geproduceerd. De prijs van geïmporteerde producten wordt bovendien sterk beïnvloed door stijgende transport- en logistieke kosten, terwijl lokaal geproduceerde producten worden beïnvloed door stijgende grondstofprijzen.

Essentiele medicijnen

Het zorgministerie is momenteel bezig met het actualiseren van de lijst van essentiële medicijnen die opgenomen zullen worden in de nationale voorraad. De huidige lijst dateert uit 2012.



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert essentiële medicijnen als geneesmiddelen die continu beschikbaar moeten zijn in een goed functionerend gezondheidssysteem en heeft deze lijst in 2021 voor het laatst bijgewerkt. Wel wordt de lijst door elk land aangepast aan de eigen gezondheidsprioriteiten.

Marokko wil voor de bevoorrading van essentiële producten minder afhankelijk zijn van het buitenland en prioriteert producten die in eigen land worden geproduceerd. Het streven naar nationale gezondheidssoevereiniteit is onderdeel van de hervormingen in de zorg.

