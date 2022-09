Noodplan toerisme: 93% hoteliers in Marokko heeft subsidie inmiddels binnen

690 van de 737 hoteliers die aanspraak hebben gemaakt op het steunpakket voor toerisme-bedrijven heeft de subsidie inmiddels ontvangen.

Dat meldt het ministerie van Toerisme. In de afgelopen maanden is ruim 868 miljoen DH uitgekeerd en de resterende 132 miljoen DH zal binnenkort worden toegewezen.

De regering lanceerde in februari het steunpakket van 1 miljard DH en riep getroffen ondernemers op een aanvraag in te dienen. 80 procent van de subsidie wordt besteed aan het verhogen van de kwaliteit van het aanbod door renovatie en onderhoud van apparatuur en inboedel. De overige 20 procent is bedoeld voor digitale transformatie en om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Noodplan heeft bijgedragen aan zomerherstel

Volgens toerismeminister Fatim-Zahra Ammor heeft het noodplan bijgedragen aan het herstel van de reissector. "De ingevoerde mechanismen hebben hoteliers in staat gesteld de cashflowspanningen te verlichten.", meldt de minister.



Veel horecaondernemers zaten in geldnood als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. "Het doel is om hun inspanningen te ondersteunen bij het behouden van banen en een snelle herstart van de activiteit te bevorderen.", zei Ammor.

Marokko verwelkomde in de maanden juni en juli in totaal 3,2 miljoen toeristen, waarvan meer dan 2 miljoen aankomsten in de maand juli (65 procent).

