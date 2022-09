Lahraoyuine: bedelaar doodt eigen kind (3) om te kunnen trouwen

De politie in Lahraoyuine (regio Casablanca) heeft een bedelaar en haar verloofde opgepakt op verdenking van de fatale mishandeling van haar 3-jarige dochter.

Het bewusteloze kind werd vorige week met meerdere hoofdwonden en botbreuken opgenomen in het kinderziekenhuis in Casablanca.

Het meisje belandde op de intensive care en overleed even later aan haar verwondingen. Volgens haar 40-jarige moeder was het kind van de trap gevallen maar de dienstdoende arts twijfelde aan die optekening en belde de autoriteiten. Politieonderzoek leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de moeder, een voormalige bedelaar uit Lahraoyuine, en haar verloofde.

Volgens de arts vertoonde het slachtoffertje tekenen van ernstig fysiek geweld, meldt dagblad Assabah. De hoofdwonden en botbreuken zouden de belangrijkste oorzaken zijn van het bewustzijnsverlies en uiteindelijk haar dood.



De arts vermoedde al snel dat er sprake was van ernstige mishandeling. De aangetroffen sporen op het lichaam zouden niet overeen komen met een val de trap. Ook zou de moeder hebben aangedrongen op het versneld terugkrijgen van het stoffelijk overschot. Om haar snel te kunnen begraven, voerde ze aan. Het onophoudelijk aandringen zou hebben geleid tot nog meer achterdocht bij de medische staf.

De koninklijke gendarmerie was verantwoordelijk voor het onderzoek. Tijdens haar verhoor beweerde de moeder dat ze alleen woonde met haar dochtertje en dat het kind van de trap was gevallen terwijl ze zelf bezig was met schoonmaken. Omwonenden zouden het bewusteloze kind hebben aangetroffen en de moeder hebben ingelicht. Buren ontkenden echter iets van de zaak te weten. Bovendien heeft de woning van de vrouw geen trappen.



De vrouw bekende uiteindelijk dat ze van haar buitenechtelijke kind af wilde omdat ze een nieuwe man had leren kennen. Het kind was voor de man echter een obstakel en zag daardoor geen toekomst in de relatie.

De moeder koos uiteindelijk voor haar nieuwe vlam en mishandelde haar eigen kind, onder het toeziend oog van haar 'verloofde'. Ze worden beiden verdacht van moord en moeten binnenkort voor de rechter verschijnen.

