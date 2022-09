Koning Mohammed VI accepteert uitnodiging Algerije en zal Arabische Top persoonlijk bijwonen

Koning Mohammed VI van Marokko zal persoonlijk deelnemen aan de Top van de Arabische Liga die op 1 november in Algiers zal plaatsvinden.

Dat meldt het tijdschrift Jeune Afrique aan de hand van verklaringen van ingewijden in het koninklijk huis.

Volgens het tijdschrift worden de deelnemende lidstaten momenteel ingelicht over de aanstaande aanwezigheid van de Marokkaanse koning. Ze worden geadviseerd om zelf ook "met de hoogste vertegenwoordiging" deel te nemen aan het event in Algiers, om zodoende bij te dragen aan het succes ervan.

De Algerijnse minister van Justitie was vorige week in Marokko als onderdeel van de voorbereidingen van de Top van de Arabische Liga. De Algerijnse regering stuurde verschillende afgezanten naar deelnemende landen om staatshoofden van lidstaten uit te nodigen. De uitnodiging voor Marokko was persoonlijk gericht aan koning Mohammed VI.



Het mogelijke bezoek van de Marokkaanse monarch zou kunnen leiden tot een verbetering in de betrekkingen tussen Rabat en Algiers. De twee Noord-Afrikaanse landen zitten al jaren in een diplomatieke impasse die volledig escaleerde toen Algerije vorig jaar eenzijdig besloot om de betrekkingen met het Maghreb-buurland op te schorten.

Oorzaak van het conflict is de Westelijke Sahara. Algerije bewapent, financiert en traint de separatisten van de militante Sahrawi-beweging Polisario.



Olijftak

De Marokkaanse monarch roept al jaren op tot verzoening tussen Marokko en Algerije. In zijn toespraak ter gelegenheid van Troondag werd het onderwerp opnieuw aangekaart. "We streven ernaar samen te werken met het Algerijnse voorzitterschap zodat Marokko en Algerije hand in hand kunnen werken aan de oprichting van normale relaties tussen twee broederlijke volkeren, verenigd door geschiedenis, menselijke banden en een gedeeld lot".

Ondanks de oplopende politieke spanningen tussen de twee landen, staat de verzoenende boodschap al jaren centraal in de Troontoespraken. Vorig jaar sprak koning Mohammed VI ook al het Algerijnse volk toe en verzekerde hij dat Algerijnen nooit hoeven te vrezen voor kwaadwilligheid vanuit Marokko. Het land zou "op geen enkele manier een gevaar of een bedreiging" zijn voor het Algerijnse volk.

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft de dialooginitiatieven van koning Mohammed VI meermaals afgewezen.

