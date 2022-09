CBS: koopkracht in 2021 al onder druk door stijgende prijzen

De koopkracht van Nederlandse huishoudens stond in 2021 al onder druk door de stijgende prijzen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS ging de koopkracht vorig jaar met 0,3 procent omhoog, wat de kleinste stijging in jaren is.

Dit jaar staat de koopkracht nog meer onder druk vanwege de sterk gestegen prijzen van energie en levensmiddelen door vooral de oorlog in Oekraïne. De koopkrachtontwikkeling werd volgens het statistiekbureau onder meer beïnvloed door sterk stijgende prijzen in het najaar. Ruim 60 procent van de werknemers ging er nog in koopkracht op vooruit, maar voor 75 procent van de pensioenontvangers daalde de koopkracht, stelt het CBS.

Het CBS zegt dat de koopkracht verandert door externe ontwikkelingen, zoals prijsstijgingen, de ontwikkeling van de cao-lonen, beleid van de overheid, en door veranderingen in het persoonlijke leven van mensen. Zo zijn het vinden van (ander) werk, gaan samenwonen of uit elkaar gaan, en pensionering van invloed op de koopkracht. In de koopkrachtontwikkeling die het CBS publiceert, wordt met al deze invloeden rekening gehouden.

