Finse premier pleit voor hardere aanpak 'afperser' Rusland

De premier van Finland heeft in het Europees Parlement gepleit voor meer, harde sancties tegen Rusland, dat de EU "afperst met energieleveringen".

Volgens Sanna Marin moeten ook gewone Russische burgers in hun dagelijkse leven en niet alleen kringen rondom president Vladimir Poetin de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne voelen.

Ook riep ze op tot eenheid binnen de EU, waar de hoge energieprijzen tot verschil van mening over de aanpak daarvan hebben geleid. "De EU moet zo snel mogelijk op eigen benen staan als het om haar energievoorziening gaat", zei Marin.

"Afpersing van onze samenleving door middel van energie is een manier voor Rusland om onze steun aan Oekraïne af te laten brokkelen en onze eenheid kapot te maken."



"De winter zal zwaar zijn en de inflatie een test voor de samenleving. Maar onze steun aan Oekraïne moet doorgaan", aldus de 36-jarige Finse. Volgens haar had de Europese Unie "veel harder en kordater moeten optreden" toen Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde. "Dan hadden we nu sterker gestaan", zei ze, en had het mogelijk zelfs niet tot de invasie eind februari gekomen.

Finland deelt een grens van 1340 kilometer met Rusland. Kort na de invasie heeft het land besloten lid te worden van de NAVO.

