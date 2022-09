Poetin en Xi bespreken situatie in Oekraïne en Taiwan

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag in Oezbekistan zoals afgesproken een bilateraal onderhoud met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping.

Volgens Moskou is onder meer de situatie in Oekraïne en Taiwan onderwerp van gesprek. Ook komen de duurzame handelsrelatie tussen China en Rusland en de wederzijdse economie aan de orde tegen de achtergrond van de westerse sancties.

"De ontmoeting van Poetin en Xi is van speciale betekenis, de huidige gang van zaken in de wereld in aanmerking genomen", aldus de verklaring van het Kremlin, dat Xi's benadering van de "crisis" in Oekraïne dinsdag "evenwichtig" noemde.

De Russische en Chinese leider treffen elkaar voor het eerst persoonlijk sinds de Russische troepen buurland Oekraïne binnenvielen. Tijdens de Olympische Winterspelen begin februari zagen ze elkaar voor het laatst.



In de Oezbeekse hoofdstad Samarkand, waar de samenwerkingsorganisatie SSO 15 en 16 september vergadert, overlegt Poetin tevens met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de Oekraïense graandeal.

Behalve China en Rusland behoren ook India, Pakistan en een aantal Centraal-Aziatische landen tot de SSO.

