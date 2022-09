Marokkaanse olijfolie-export verdubbeld in 2022

De Marokkaanse olijfolie-export is in de eerste acht maanden van het jaar opgelopen tot 13.200 ton.

Het exportvolume is een verdubbeling (47 procent) van het volume in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het ministerie van Landbouw dinsdag.

De waarde van de export is opgelopen tot 456 miljoen DH (€ 42 miljoen). De stijgende export komt vooral door de groeiende vraag vanuit de Europese Unie (EU), het exportvolume is 3,2 keer hoger dan een jaar eerder en de exportwaarde is 3,6 keer hoger.

De totale olijvenproductie voor het seizoen 2021-2022 wordt geschat op 1,96 miljoen ton, een toename van 21 procent ten opzichte van het vorige seizoen.



