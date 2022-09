Waterpeil Marokkaanse dammen gedaald tot 25% als gevolg van ernstige droogte

Het gemiddelde waterpeil van de dammen in Marokko is dit jaar gedaald tot 25 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Water en Logistiek. In dezelfde periode vorig jaar stond het peil nog op 40 procent.

Het laatste rapport van het ministerie bevat gedetailleerde cijfers over de 62 dammen in Marokko, inclusief de maximumcapaciteit van de dammen en de cijfers uit het jaar 2021. Van de totale maximumcapaciteit van 16 miljard kubieke meter zijn de dammen in Marokko gevuld met slechts 4 miljard kubieke meter water, aanzienlijk lager dan de 6,3 miljard kubieke meter vorig jaar.

Marokko wordt geconfronteerd met de ergste droogte in 40 jaar, met ernstige watertekorten en een opmerkelijke daling van de landbouwproductie tot gevolg. Het extreem lage waterpeil wordt toegeschreven aan de historisch lage regenval die het land het afgelopen jaar heeft meegemaakt.



Het droge klimaat als gevolg van de alarmerende droogteperiode veroorzaakte deze zomer verschillende bosbranden in de noordelijke regio's van het land. De landbouwproductie is daardoor aanzienlijk gedaald, wat de regering van het land ertoe heeft aangezet zich te concentreren op het implementeren van maatregelen om het watergebruik te reguleren.

Het waterministerie heeft eind juni de waternoodtoestand afgekondigd en benadrukte de noodzaak om in sommige regio's het drinkwater uit de kraan te rantsoeneren in de nachtelijke uren.

© MAROKKO.NL 2022