Chef-staf Marokkaanse leger in Israël voor historisch officieel bezoek

De inspecteur-generaal van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR), Belkheir al-Farouq, is vandaag aangekomen in Tel Aviv om deel te nemen aan een militaire conferentie.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een hooggeplaatste officier van de Marokkaanse strijdkrachten een officieel bezoek brengt aan Israël. Al-Farouq werd onder het gehoor van het Marokkaanse volkslied in Tel Aviv ontvangen door zijn Israëlische evenknie Aviv Kohavi. De Israëlische legerchef bracht eind juli zelf een bezoek aan Marokko, ook een historisch moment want het was eerste officiële Israëlische militair bezoek aan Marokko ooit.

De militaire conferentie in Israël staat in het teken van vernieuwingen binnen defensie en moet zorgen tot de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen legers van deelnemen landen. Verwacht wordt dat aan de zijlijn van de conferentie Al-Farouq een ontmoeting zal hebben met de stafchef van het Israëlische bezettingsleger (IDF).