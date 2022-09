Sahara: De Mistura ontvangen door de Mauritaanse president

buitenland 13 sep 19:42

De persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) in de Sahara, Staffan De Mistura, is zondagavond aangekomen in Mauritanië.

De VN-gazant werd maandag ontvangen door de Mauritaanse president Mohamed Ould El Ghazouani, in aanwezigheid van onder meer de kersverse Mauritaanse buitenlandminister Mohamed Salem Ould Marzouk, meldt het Mauritaanse staatspersbureau Al Akbar. De ontmoeting is onderdeel van de nieuwe rondreis van de VN-gezant die bedoeld is om alle betrokken partijen in het Sahara-conflict om de tafel te krijgen. De Mistura werd vorige week in Algiers ontvangen door de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune. Enkele dagen daarvoor bracht De Mistura een bezoek aan de kampen in het Zuid-Algerijnse Tindouf. © MAROKKO.NL 2022