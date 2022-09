Tientallen doden bij gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan

Bij gevechten aan de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn zeker 49 Armeense militairen om het leven gekomen, zei de Armeense premier Nikol Pasjinjan dinsdag in het parlement.

Volgens de premier kan het aantal gesneuvelden nog oplopen. Azerbeidzjan meldde 50 doden in de strijd.

Volgens het Armeense ministerie van Defensie beschoot Azerbeidzjan militaire en burgerdoelen in Armenië en probeerde het Armenië binnen te vallen. Maar volgens Azerbeidzjan reageerden de eigen troepen op Armeense provocaties, waarbij posities van het leger in Azerbeidzjan onder vuur kwamen te liggen.

Volgens Armenië zijn de gevechten en beschietingen inmiddels afgenomen, maar de situatie blijft "extreem gespannen". Azerbeidzjan liet weten de Armeense "provocaties" te hebben afgeslagen en dat "alle noodzakelijke doelen zijn bereikt".



Poetin

Tussen de twee landen brak tweemaal oorlog uit rond de betwiste enclave Nagorno-Karabach, in de jaren 90 en in 2020, toen een zes weken durende oorlog meer dan 6500 mensen het leven kostte. Azerbeidzjan kreeg de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug. Sinds de jaren 90 stond het gebied onder controle van etnisch Armeense bewoners, met steun van Armenië.



Onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk en Rusland hebben de strijdende landen opgeroepen tot kalmte en terughoudendheid. Volgens het Kremlin doet president Vladimir Poetin "alles wat hij kan om de spanningen bij de grens te de-escaleren". Rusland geldt als bondgenoot van Armenië en heeft in het verleden vaak bemiddeld bij het conflict.

In 2020 stuurde Poetin duizenden troepen naar de regio om de vrede te handhaven. Nu Rusland bezig is met de 'speciale militaire operatie' in Oekraïne, is het de vraag of het land nog troepen vrij heeft om de strijdende partijen uit elkaar te houden.

Turkije is traditioneel de bondgenoot van Azerbeidzjan in het conflict.

