Timmermans: Nederland moet snel beginnen met innen gasoverwinsten

Eurocommissaris Frans Timmermans vindt dat Nederland snel moet beginnen met het innen van een 'solidariteitsbijdrage' van energiebedrijven die overwinsten boeken door de hoge gastarieven.

"Het is eenvoudig. Je gaat naar een bedrijf, je vraagt naar de boeken, je bekijkt de winsten", zei hij in Straatsburg vlak voor zijn presentatie in het Europees Parlement van al deels uitgelekte energieplannen.

"Als staat kun je het bedrag zo nodig voorschieten", aldus Timmermans. Het geld moet vervolgens worden uitgekeerd aan huishoudens en bedrijven ter compensatie van de hoge energienota's. "Het is te doen, en het kan snel. Ik ben niet voor een staatsgeleide economie maar de staat moet nu optreden."

Met de winter voor de deur dreigen mensen die het niet meer redden door de hoge elektriciteitsprijzen "letterlijk in de kou" komen te staan, waarschuwde hij. Zondag zei Timmermans, die ook vicevoorzitter is van de Europese Commissie, dat in Nederland "een gevoel van urgentie" lijkt te ontbreken.

"Maar ik zie een steile leercurve bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat", zei hij in Straatsburg. Hij zei er vertrouwen in te hebben dat de lidstaten zullen instemmen met de voorstellen van de Europese Commissie om de energielasten voor burgers en bedrijven op korte termijn te verlichten.

