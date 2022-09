Opnieuw arrestaties in zaak rond mishandelde PSG-voetbalster Hamraoui

sport 14 sep 10:33

Drie mannen van in de twintig zijn woensdag in hechtenis genomen, waarschijnlijk in verband met de mishandeling vorig jaar van voetbalster Kheira Hamraoui.

De speelster van Paris Saint-Germain werd november vorig jaar ernstig mishandeld. In eerste instantie werd aangenomen dat haar medespeelster Aminata Diallo achter de "aanslag" zat en een vriend had ingeschakeld om haar "concurrente" Hamraoui te verwonden. Dat gebeurde nadat beide speelsters na een feestje samen in een auto zaten die werd staande gehouden. Hamraoui werd vervolgens uit de auto gesleurd en in het bijzijn van Diallo met ijzeren staven bewerkt. Diallo en een vriend van haar werden eerder opgepakt, maar zonder toelichting weer vrijgelaten. De voetbalster heeft haar betrokkenheid altijd ontkend. Volgens bronnen zijn de drie mannen die nu thuis zijn verhoord en daarna op het politiebureau van Versailles zijn vastgezet, verdachten in de spraakmakende zaak. © ANP 2022