EU richt waterstofbank op om waterstofmarkt op gang te krijgen

De Europese Unie richt een waterstofbank op die moet helpen een markt voor waterstof in het leven te roepen.

De bank krijgt 3 miljard euro in kas, heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie aangekondigd.

De commissie heeft hoge verwachtingen van de klimaatneutrale brandstof, die fossiele energie kan vervangen waar elektriciteit nog niet voldoet. Bijvoorbeeld in de lucht- en scheepvaart. Von der Leyen spreekt van een mogelijke "gamechanger" voor de energietransitie, maar dan moet er wel een markt voor waterstof ontstaan waar muziek in zit.

"We moeten onze waterstofeconomie van een niche naar op grootte brengen", zei de Commissievoorzitter in haar jaarlijkse 'troonrede' in het Europees Parlement in Straatsburg. "Om dat te bereiken, moeten we een marktmaker voor waterstof oprichten, om de investeringskloof te overbruggen en het aanbod en de vraag van de toekomst te verbinden."



De nieuwe Europese Waterstofbank zal helpen met garanties voor de aankoop van waterstof, met onder andere middelen uit het Innovatiefonds van de EU, zei Von der Leyen in haar Staat van de Unie-toespraak.

Marokko

Frankrijk en Duitsland investeerden eerder al tientallen miljarden in de ontwikkeling van groene waterstof in Marokko. De internationale verschuiving naar groene en hernieuwbare energiebronnen opent nieuwe kansen voor Marokko als opkomende leverancier van groene energie.



Het Noord-Afrikaanse land richtte in 2019 een Nationale Waterstofcommissie op en heeft een tweejarig stappenplan voor groene waterstof opgesteld. Het doel is om in 2030 de nationale markt te voorzien van 4 terawattuur en de internationale markt met 10 terawattuur.

Marokko is momenteel nog importeur van energie maar heeft de potentie om op korte termijn een zwaargewicht te worden als leverancier van groene waterstof, meldde Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) begin dit jaar.

