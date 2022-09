Algerije al maandenlang gestopt met LNG-leveringen aan Spanje

In de afgelopen maanden heeft Algerije de gasleveringen aan Spanje drastisch verlaagd en de LNG-transporten volledig stilgelegd.

Dat blijkt uit officiële gegevens van de Spaanse energieautoriteit Cores die deze week werden geopenbaard.

Volgens het rapport is de aanvoer van LNG uit Spanje in de maanden juli en augustus volledig stil komen te liggen, voorheen werd maandelijks 2.500 gigawatt/uur vloeibaar gas geleverd. Reden voor de Algerijnse leveringsstop is de Spaanse ommekeer in het Sahara-standpunt.

Door de Algerijnse "sancties" was Spanje genoodzaakt om tijdens het hoogtepunt van de crisis tussen Moskou en het westen meer aardgas uit Rusland in te kopen. Cores roept de Spaanse autoriteiten op tot beter beheer en controle op de energieleveringen om de energiezekerheid beter te kunnen garanderen.



Eerder werd al bekend dat Algerije minder gas levert aan Spanje. Een jaar geleden was Algerije de belangrijkste leverancier maar dat aandeel is in het eerste helft van dit jaar afgezakt naar 34 procent. De invoer vanuit de Verenigde Staten (VS) is daarentegen met 429 procent toegenomen. De grootste stijging vond plaats in juni toen de invoer met meer dan 760 procent werd verhoogd, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een maand later nam de gasinvoer uit Algerije verder af. Volgens Cores bedroegen de Algerijnse gasleveringen aan Spanje in juli 8572 gigawatt/uur, wat neerkomt op 23,4 procent van de totale invoer van het land, slechts een fractie hoger dan de invoer uit de VS (8530 gigawatt/uur) dat verantwoordelijk was voor 23,3 procent van de invoer in juli.



Uit het document blijkt verder dat Madrid zijn aankopen van Russisch gas heeft geïntensiveerd in hoeveelheden van 5317 gigawatt per uur, wat neerkomt op 14,5 procent van de totale invoer afgelopen juli. Aanzienlijke hoeveelheden gezien de internationale situatie. Moskou kampt met westerse sancties als gevolg van de burenruzie met Oekraïne en de inspanningen van westerse landen om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas.

Ook de geïmporteerde hoeveelheden uit Nigeria stegen, tot 5.882 gigawattuur, wat neerkomt op 16,1 procent van de totale Spaanse gasimport in juli.

