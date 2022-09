Nieuwe tegenslag voor Algerije en Polisario, Kenia trekt erkenning SADR in

Kenia stopt met het erkennen van de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR).

Dat meldt de kersverse Keniaanse president William Samoei Ruto woensdag aan de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita.

Bourita was in Nairobi om de inauguratieceremonie van Ruto bij te wonen en om namens koning Mohammed VI het nieuwe Keniaanse staatshoofd te feliciteren met zijn verkiezingswinst.

Kenia is één van de grootste Afrikaanse mogendheden en als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad bereidt het land zich momenteel voor om op 27 oktober te stemmen over een resolutie over het Sahara-geschil.



Voor de separatisten van het Polisario-Front is de tegenslag groot. Kenia behoorde tot nu toe tot één van de belangrijkste aanhangers van het Front. Afgevaardigden van het Front waren op uitnodiging van de Keniaanse buitenlandminister Ababu Namwamba wel aanwezig maar werden duidelijk minder warm onthaald.

De inhuldigingsceremonie werd dinsdag live uitgezonden op de nationale televisie en waar de meeste staatshoofden hartelijk werden begroet werd bij de Polisario-afgevaardigde slechts de hand geschud.

