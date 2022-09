Arabische Liga zal niet bemiddelen tussen Marokko, Algerije en Spanje

De Arabische Liga zal niet bemiddelen in de crisis tussen Spanje, Algerije of Marokko. Het orgaan wil zich niet mengen in de kwestie omdat geen van de landen daarom heeft gevraagd.

Dat zei Liga-topman Ahmed Aboul Gheit in Madrid na zijn ontmoeting met de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares.

Albares hoopt dat de betrekkingen met alle lidstaten van de Liga zullen verbeteren, met name met Algerije. Het Noord-Afrikaanse land riep in maart de eigen ambassadeur terug uit Madrid uit onvrede over de Spaanse koerswijziging in het Sahara-standpunt.

Volgens Albares heeft zijn land een "speciale relatie" met de Arabische wereld, gezien de "historische, economische, sociale en culturele banden". Albares onderstreept dat zijn regering zal werken aan het versterken van haar banden met de lidstaten van het Arabische blok als het land straks in de tweede helft van 2023 voorzitter is van de Europese Unie (EU).



Albares wenste de Liga-topman veel succes toe bij de volgende Arabische top die gepland staat voor 1 en 2 november in Algiers. Hij hoopt dat tijdens de 37e editie van de top concrete beslissingen zullen worden genomen.

Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat de Liga samenkomt voor de jaarlijkse top. De laatste bijeenkomst vond plaats in 2019.

© MAROKKO.NL 2022