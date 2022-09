Oujda: tweede dode na brand op universiteitscampus

Dinsdag is een tweede student om het leven gekomen als gevolg van brandwonden die hij opliep bij de brand op de universiteitscampus in Oujda.

Het dodental is daarmee opgelopen tot twee. In totaal vielen er 24 gewonden, waarvan vier kritisch.

De brand brak maandagochtend omstreeks 6.00 uur uit in één van de paviljoens van de Mohammed I Universiteit in Oujda. Studenten met brandwonden en ademhalingsproblemen werden opgenomen in het nabijgelegen Al Farabi-ziekenhuis in Oujda.

De vier kritische gevallen werden met de traumahelikopter vervoerd naar de intensive care van het Mohammed VI-ziekenhuis in Oujda.

De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

