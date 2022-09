Marokko veroordeelt neef Ridouan Taghi tot 6 jaar celstraf

Jaouad F. is door een Marokkaanse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens drugshandel.

De 27-jarige Bredenaar werd in oktober vorig jaar aangehouden in de Noord-Marokkaanse kustplaats Tétouan.

Marokkaanse opsporingsdiensten zagen in 'Bolle' Jaouad een betrokkene bij de moord op de zoon van een hoge Marokkaanse rechter in november 2017 in café La Créme in Marrakech. Hij stond in Marokko echter terecht voor deelname aan een criminele organisatie en de handel in verdovende middelen.

De twee uitvoerders van de aanslag in Marrakech zijn in Marokko al veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Twee broers van Taghi werden eveneens in Marokko gearresteerd en kregen celstraffen opgelegd voor hun vermeende betrokkenheid bij die aanslag.



De twee schutters hadden opdracht om Mustapha F. te vermoorden, volgens justitie een succesvolle drugssmokkelaar en rivaal van Taghi. Door een blunder werd echter de zoon van een rechter gedood, een 26-jarige geneeskundestudent. Die droeg op die dag net als F. een wit T-shirt en zat op de stoel waarop F. kort daarvoor had gezeten.

De Marokkaanse autoriteiten zijn nog op zoek naar andere betrokkenen. Zo is er een uitleveringsverzoek gedaan voor een verdachte uit het Marengo-proces die volgens de Marokkaanse politie ook betrokken was. Het megaproces Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er zijn in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en kroongetuige Nabil B.

© MAROKKO.NL 2022