Duitsland stelt coronamaatregelen vast voor herfst en winter

Duitsland heeft zijn coronamaatregelen voor de herfst en winter vastgesteld.

De test- en mondkapjesplicht keert deels terug en er is besloten dat de deelstaten extra maatregelen mogen nemen.

Het aantal besmettingen neemt naar verwachting weer toe als het kouder wordt. Volgens gezondheidsminister Karl Lauterbach is Duitsland nu "goed voorbereid". Het Hogerhuis van het parlement heeft vrijdag het maatregelenpakket goedgekeurd, in navolging van het lagerhuis.

Medische mondkapjes worden vanaf oktober verplicht in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en huisartspraktijken. Op sommige zorglocaties, waaronder verzorgingstehuizen, moet ook een negatieve testuitslag worden getoond. Mondkapjes blijven verplicht in treinen die lange afstanden afleggen, maar niet meer in vliegtuigen.



Deelstaten kunnen extra maatregelen nemen. Zo krijgen ze de bevoegdheid om mondkapjes te verplichten in lokaal openbaar vervoer, winkels, restaurants en andere binnenlocaties. Coronatesten kunnen worden verplicht op scholen en kinderdagverblijven.

Scholen kunnen daarnaast ook overgaan op een mondkapjesplicht.

© ANP 2022