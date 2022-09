Chinese delegatie niet welkom bij kist Elizabeth

De voorzitter van het Britse Lagerhuis heeft een Chinese delegatie de toegang ontzegd tot Westminster Hall waar koningin Elizabeth ligt opgebaard.

De delegatieleden die de Chinese vicepresident Wang Qishan vergezellen zijn niet welkom omdat zeven Britse parlementariërs door China zijn gestraft voor het verspreiden van vermeende leugens en desinformatie.

Het toegangsverbod geldt niet voor Wang, meldt The Guardian. De beslissing van de voorzitter van het Lagerhuis, Lindsay Hoyle, is onafhankelijk van het koningshuis genomen. Hoyle is verantwoordelijk voor Westminster Hall.

De Chinese ambassadeur Zheng Zeguang in Londen werd een jaar geleden al de toegang ontzegd vanwege de sancties die zijn ingesteld tegen Britse politici. De Chinese ambassade reageerde destijds furieus en veroordeelde de uitsluiting in scherpe bewoordingen.

