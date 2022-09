Omroepen: racisme-item onder NPO-vlag onbestaanbaar

Omroep Ongehoord Nederland is "duidelijk grenzen overgegaan" met het racisme-item dat donderdag in het programma Ongehoord Nieuws werd getoond.

Dat stelt Arjan Lock, de voorzitter van het College van Omroepen, vrijdag.

Hij reageert hiermee op het besluit van de NPO om het Commissariaat van de Media te vragen of Ongehoord Nederland de mediawet heeft overtreden. "Ik ben geschrokken, en dan dekt schrikken de lading niet", aldus Lock.

"Het is onbestaanbaar dat dit in een uitzending onder de vlag van de NPO wordt uitgezonden." Hij is blij met de "zeer stevige reactie" van de NPO: "We kunnen geen racistische of discriminatoire uitlatingen als deze tolereren."



Binnen het College van Omroepen, waar ON-baas Arnold Karskens ook in zit, zal het onderwerp zeker worden besproken, stelt Lock. "We gaan elkaar niet de maat nemen. Maar we hebben wel spelregels afgesproken", legt hij uit. "Redactionele vrijheid is een groot goed. Maar dit soort items met deze boodschap passen niet binnen de normen en waarden die we met elkaar hebben afgesproken."

Lock kan niet zeggen of Ongehoord Nederland eerder te ver is gegaan. "Ik heb niet alle uitzendingen gezien", stelt hij. "Maar ik weet wel dat ON met dit item duidelijk grenzen is overgegaan."

