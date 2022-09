Casablanca: leraar opgepakt voor misbruik minderjarige leerlingen

De politie in Casablanca heeft een leraar opgepakt na aantijgingen van seksueel misbruik van minstens vier van zijn minderjarige leerlingen.

De leraar Frans zou een seksuele relatie hebben met minstens één van zijn slachtoffers.

De gerechtelijke politie arresteerde de leraar die werkzaam is bij een middelbare school in de wijk Anfa. Een medeverdachte werd opgepakt voor zijn betrokkenheid in dezelfde zaak. Het betreft een bevriende makelaar die de leraar zou hebben voorzien van verblijfplaatsen waar de leraar zijn slachtoffers misbruikte. Beide mannen worden maandag voorgeleidt.

Eén van de slachtoffers, een 15-jarig meisje, zou een abortus hebben ondergaan. De zaak kwam aan het licht nadat één van de slachtoffers haar ouders vertelde over de relatie. De vader van het slachtoffer deed aangifte bij de politie. De man bekende zijn daden en noemde de namen van andere slachtoffers.



De politie heeft huisdoorzoekingen uitgevoerd in één van de appartementen en troffen zaken aan die overeenkomen met verklaringen van de slachtoffers.

De politie onderzoekt nog de mogelijke betrokkenheid van een andere leraar van dezelfde onderwijsinstelling.





