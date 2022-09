Marokko: Kamervragen na fatale universiteitsbrand Oujda

PJD-Kamerlid Houria Didi heeft donderdag Kamervragen gesteld over de fatale universiteitsbrand in Oujda waar eerder deze week twee studenten om het leven kwamen.

In een brief aan minister Abdellatif Miraoui (Hoger Onderwijs) kaart Didi de status van de studentenhuisvesting aan en roept de minister op actie te ondernemen om de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op universiteitscampussen in Marokko te verbeteren.

Bij de brand raakten 24 studenten gewond en kwamen twee studenten om het leven. De brand brak maandagochtend uit in één van de paviljoens van de Mohammed I Universiteit in Oujda. Studenten met brandwonden en ademhalingsproblemen werden opgenomen in het nabijgelegen Al Farabi-ziekenhuis in Oujda.

Vier kritische gevallen werden met de traumahelikopter vervoerd naar de intensive care van het Mohammed VI-ziekenhuis in Oujda.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog in volle gang.

