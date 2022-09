Marokko werkt aan regulering e-bikes en elektrische steps

Het Marokkaanse ministerie van Transport is begonnen met het reguleringsproces voor e-bikes en elektrische steps.

De elektrische fietsen en steps verschijnen steeds meer in het straatbeeld in Marokko en het transportministerie verwacht binnenkort klaar te zijn met het wettelijk kader.

Het transportministerie heeft in juli al richtlijnen opgesteld voor de Douane met betrekking tot de invoer van de persoonlijke elektrische voertuigen maar moet het gebruik van de vervoersmiddelen nog wel reguleren. De gemotoriseerde persoonlijke transportmiddelen (EDPM) worden gelijkgesteld aan brommers en motorfietsen en zullen worden onderworpen aan een verzekeringsplicht.

In Europa worden de elektrische fietsen en steps steeds populairder en in Frankrijk en Spanje behoren de steps al tot het straatbeeld. Ze zijn energiezuinig en beter voor het milieu. Toch zijn er ook nadelen. In Frankrijk stierven sinds begin dit jaar 24 mensen als gevolg van het gebruik van de elektrische voertuigen, vooral door roekeloos rijgedrag en omdat de apparaten vaak op de stoep worden gebruikt.



In Europese landen waar de elektrische fietsen en steps zijn toegestaan is de snelheid beperkt tot 25 km/u. Bovendien moeten ze zijn voorzien zijn van voor- en achter-verlichting en beschikken over een claxon. De bestuurder moet een reflecterend vest dragen en het gebruik van een koptelefoon (telefoon of muziek) is verboden.

Het Marokkaanse transportministerie verwacht in het eerste kwartaal van 2023 de regelgeving voor micromobiliteit op orde te hebben. De regelgeving zal betrekking hebben op verkeersregels binnen en buiten de bebouwde kom en bepaalt de wettelijk maximaal toegestane snelheid, de eventuele helmplicht en de minimumleeftijd.

