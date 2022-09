Poetin prijst Erdogan voor inspanningen oorlog te stoppen

buitenland 16 sep 18:34

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag tijdens een top in Oezbekistan lovend gesproken over de inspanningen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen

Volgens Poetin is de Oekraïense president Volodimir Zelenski niet bereid tot vredesbesprekingen. Poetin zei ook dat Rusland geen haast heeft om zijn "speciale militaire operatie" in Oekraïne af te ronden. Erdogan heeft altijd ontmoetingen met Zelenski voorgesteld en een "aanzienlijke bijdrage" geleverd aan pogingen een einde te maken aan het conflict, zei de Russische leider op de conferentie van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in Samarkand. Erdogan deed deze keer niet zo’n voorstel, aldus Poetin. Turkije heeft zich als bemiddelaar opgeworpen in het conflict en droeg bij aan een deal om de graantransporten vanuit de Oekraïense Zwarte Zeehavens te hervatten. Terwijl Erdogan Kiev hielp bewapenen, verdedigde hij Poetin ook en drong hij er bij landen op aan Rusland niet te onderschatten. Ankara blijft een belangrijke partner voor Poetin, aangezien westerse sancties andere routes voor handel en investeringen hebben bemoeilijkt. © ANP 2022