VS-senator Rubio roept op tot sancties tegen Algerije

De Amerikaanse senator Marco Rubio heeft opgeroepen tot sancties tegen Algerije.

Rubio is vice-voorzitter van de inlichtingen-commissie en heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken opgeroepen maatregelen te nemen tegen Algerije vanwege de aankoop van Russische wapens.

Rubio beroept zich onder meer op de wet die de Amerikaanse autoriteiten in staat stelt om sancties op te leggen aan "vijanden van Amerika", de zogenaamde 'Countering America's Adversaries Through Sanctions Act'.

Volgens de Republikeinse senator van Florida behoort Algerije tot de vier grootste kopers van Russische wapens wereldwijd en de grootste in Afrika. Hij verwees onder meer naar de wapendeal tussen Algerije en Rusland in 2021 waar meer dan $ 7 miljard mee gemoeid was.



Met de enorme wapendeal zou Algerije "bijdragen aan de defensie- of inlichtingensector van de regering van de Russische Federatie".

De oproep van Rubio kwam tot stand na oproepen van vertegenwoordigers van de Marokkaans-Amerikaanse gemeenschap waarin de Senaat werd opgeroepen maatregelen te nemen tegen Algerije.

