Egypte deelt sneer uit naar Algerije: roept op tot behoud Arabische territoriale integriteit en opschorten banden met milities

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi heeft woensdag vanuit Qatar opgeroepen om de soevereiniteit en territoriale integriteit van de lidstaten van de Arabische Liga te behouden.

Ook riep hij de lidstaten op om geen banden te onderhouden met gewapende milities. Al-Sissi deed de uitspraak in een interview met Qatar News Agency tijdens zijn eerste bezoek aan Qatar sinds jaren.

De uitspraken van Al-Sissi komen op het moment dat de voorbereidingen voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Arabische Liga in volle gang zijn. De top zal begin november plaatsvinden in Algiers en is, vanwege de coronapandemie, de eerst in drie jaar tijd. De laatste bijeenkomst was in 2019.

Volgens het Egyptische staatshoofd vindt de top plaats op een "kritisch moment voor de Arabische natie". Hij benadrukt de noodzaak om "de deuren te sluiten voor elke inmenging van buitenaf". Het vasthouden aan het burgerschapsbeginsel is volgens Al-Sissi een "essentieel element voor het handhaven van sociale vrede".



Het organiseren van de top blijkt een grote uitdaging voor gastland Algerije. Het land heeft het aan de stok met Marokko vanwege de Sahara-kwestie, het botert niet met Egypte vanwege het Algerijnse standpunt over de controversiële Ethiopische Nijl-dam en door de warme banden tussen Algerije en Iran zijn er diplomatieke meningsverschillen met het leeuwendeel van de Arabische landen. De Arabische Liga heeft zich onlangs nog uitgesproken over de Iraanse militaire steun aan het Polisario-Front.

Kloof

Terwijl de kloof tussen de autoriteiten in Egypte en Algerije steeds groter wordt, werken Rabat en Caïro aan het herstellen van de bilaterale betrekkingen. De twee landen spraken onlangs onderlinge steun uit voor kwesties die voor beide landen momenteel belangrijk zijn voor de eigen soevereiniteit.



De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry was in mei in Marokko voor de inhuldiging van een nieuwe ambassade in Rabat en een ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita. Het was Shoukry's eerste bezoek in zeven jaar tijd en zijn aanwezigheid in Marokko werd dan ook gezien als het startsein voor een nieuwe fase in de bilaterale samenwerking tussen de twee landen.

Shoukry betuigde steun voor de Sahara-plannen van Rabat en Bourita sprak op zijn beurt over de steun vanuit Rabat voor de waterzekerheid van Egypte.

© MAROKKO.NL 2022